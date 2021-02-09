Halil Sezai evleniyor

Geçen sene komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay hapis cezası alan ve 1,5 aylık cezaevinde kalan Halil Sezai, Melike Beşli ile evleniyor. Sosyal medya hesabından tektaşlı fotoğraf paylaşan Melike Beşli, “Evet. Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler” yazdı.

Geçen yıl 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan 41 yaşındaki şarkıcı Halil Sezai, 1,5 aylık tutukluluk halinden sonra serbest bırakıldı.

Halil Sezai’nin cezaevi sürecinin ardından sevgilisi Melike Beşli’ye geçen hafta sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan çiftten Melike Beşli, sessizliğini bozdu.

Beşli, dün Instagram hesabından paylaştığı tektaşlı fotoğrafının altına “Evet. Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler” yazdı.

Çift yakında nikâh masasına oturacak.