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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
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Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim’deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan dava açılmıştı. 

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU'NA HAPİS CEZASI

Ergenç ve Kocaoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Ergenç ve Kocaoğlu’nun tanık olarak alınan ifadelerine yer verildi. Ergenç’in savcılıktaki ifadesinde, "Mehmet Ali Alabora isimli şahsı konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur" dediği, Rıza Kocaoğlu’nun ise ifadesinde, "O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik. Mehmet Ali Alabora ile sanat camiasından tanışırım, ancak o dönemde de şimdi de telefonla irtibatımız yoktur" şeklinde konuştuğu kaydedildi. İddianamede HTS analiz raporuna da yer verildi. Rapora göre, Halit Ergenç’in Mehmet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurduğu, Rıza Kocaoğlu’nun ise Alabora ile 1 defa iletişim kurduğunun tespit edildiği ve her iki kişinin de 3 defa Mehmet Ali Alabora ile ortak baz verdiği belirtildi. İddianamede, Kocaoğlu ve Ergenç’in Gezi Parkı eylemlerinde birlikte yer aldıklarına dair görüntülerin bulunduğuna ilişkin haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi. 

İHA

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Etiketler halit ergenç rıza kocaoğlu
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