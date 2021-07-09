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Halk ozanı Hozatlı Ahmet Yurt Dede yaşamını yitirdi

Halk ozanı Hozatlı Ahmet Yurt Dede yaşamını yitirdi

Tuncelili halk ozanlarından Hozatlı Ahmet Yurt Dede, hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaşamını yitiren sanatçı için taziye mesajı yayımladı.

Tuncelili halk ozanlarından Hozatlı Ahmet Yurt Dede hayatını kaybetti. Hozatlı Ahmet Yurt Dede, Kalan Müzik’in geçen ay vefat eden kurucusu Hasan Saltık’ın da amcasıydı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında “Halk ozanlarımızdan Hozatlı Ahmet Yurt Dede’nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz” denildi.

AKŞENER: SAZININ TELİYLE YÜREĞİMİZİ TİTRETEN HALK OZANI

Usta sanatçıdan gelen acı haberin üzerine tanınmış isimlerden taziye mesajları paylaşıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Anadolu’muzun has bahçesinden yolumuzu aydınlatan bir değeri daha kaybettik… Sazının teliyle yüreğimizi titreten halk ozanımız Hozatlı Ahmet Yurt Dede’yi kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” mesajı paylaştı.

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, “Hozatlı Ahmet Yurt dede seyri yolcuğunda dem vurdu. Uğurlar ola” paylaşımında bulundu.

Etiketler Hozatlı Ahmet Yurt Dede
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