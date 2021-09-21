  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Haluk Bilginer: İnsanlar sadece öğlene kadar çalışmalı

Haluk Bilginer: İnsanlar sadece öğlene kadar çalışmalı

Haluk Bilginer: İnsanlar sadece öğlene kadar çalışmalı

Altın Koza'da 'Onur Ödülü' alan Haluk Bilginer, geceye çalışma sistemiyle ilgili yaptığı yorumla damga vurdu.

Adana'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde, Volkan Severcan ve Dolunay Soysert'in sunumuyla Onur Ödülleri verildi. Onur ödüllerini Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer aldı.

Haluk Bilginer, yirmi yıl önce bir röportajda söylediği "Bundan yirmi yıl sonraki Haluk Bilginer'i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak" sözlerine ithafen konuşmasında "Yirmi yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Bir yirmi yıl sonra neler öğreneceğimi çok merak ediyorum. Hala buradaysam, size söz veriyorum yirmi yıl sonra da buraya geleceğim" dedi.

Usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Bana kalırsa insanlar sadece öğlene kadar çalışmalı. Öğleden sonra da dere kenarına gidip, resim ve felsefe yapmalı. İnsan 70 sene bir ev almak için çalışır mı kardeşim?"

Etiketler haluk bilginer ev çalışmak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sular çekildi, dünyanın en önemli keşfi gün yüzüne çıktı
Trafik cezasını iptal ettirebilirsiniz! Tutanakta yer alan bu detaya dikkat
Türkiye bir rekor daha kırdı: Batık kredi rekoru!
İkinci el otomobil hayali kuranlara kötü haber
Göğüs estetiği uğruna çocuklarından vazgeçti, savunması pes dedirtti
AK Parti'nin eski Ekonomi Bakanı'ndan 128 milyar dolarlık iddia: ''Damatla beraber gizli saklı...''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
En etkili koronavirüs aşı hangisi? Sıralama değişti
Kent meydanında toplu infaz! 9 kişiyi kurşuna dizdiler
Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi