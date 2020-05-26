Haluk Levent bu sefer ünlü isim için yardım topladı

Oyuncu Hazım Körmükçü ile olaylı bir şekilde boşanan Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, geçen gün 2. Sayfa programına katılarak, zor günler yaşadığını ve ekonomik sıkıntı çektiğini göz yaşları içinde anlattı. Kızılay’a başvurduğunu, gelen erzakın 10 gün yettiğini ve çaresiz kalınca mahalle muhtarına bavurduğunu anlatan Özdemir “Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok” demişti.

Yaşananlara kayıtsız kalamayan Haluk Levent ise yayın sonrası harekete geçti ve Özdemir için yardım topladı. Güzel haberi Twitter hesabından paylaşan Levent “Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL’lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. Burak ve Banu ‘Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir'i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım’ dediler. Burak-Banu siz ne kadar güzelsiniz böyle ya” dedi…