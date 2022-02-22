Haluk Levent: ''Her an Yemeksepeti’ni gitarla basabilirim''

Migros işçilerine destek veren ve işverenlerle aralarında aracı olan şarkıcı Haluk Levent, “Sırada Yemeksepeti var. Ona başlamayı düşünüyorum. Her an Yemeksepeti’ni gitarla basabilirim. “Haluk abiniz geldi ulan, ne oluyor, şu işi çözelim” demeyi düşünüyorum” dedi.

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan şarkıcı Haluk Levent, Migros işçileri için yürüttüğü çabayı anlattı. Yeni hedefinin Yemeksepeti’nde ücret artışı için eylem yapan moto-kuryelerin sorununu müdahil olmak olduğunu ifade eden Levent’in açıklamaları şöyle:

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu direniş sayenizde uzlaşmaya vardı.

Geçen yıl da Migros işçileri için arabulucu olmuştum, o da çözüme kavuşmuştu. Ben yıllardır Migros işçisiyle birlikteyim. Önceki grevlerde yağmur altında şarkılar söyledim. “Bir şarkıcı çözdü”ye indirgenmesini tuhaf buluyorum. Sendika ve işçilerin kararlı duruşu olmasa çözülmezdi.

“Gel çöz” mü dediler?

Ortalık gergindi. Gerginlik çözümsüzlüğe gidiyordu. İki tarafa da “Arabulucu olmamı ister misiniz?” dedim. “Lütfen” dediler. Hem Migros’a gittim hem işçilere… Dokuz gün görüşmelerle ve telefon trafiğiyle geçti. Dün (Önceki gün) “Ahbap’ta buluşalım” dedim. Sekiz buçuk saat aralıksız tartışmadan sonra sorunu çözdük.

Bundan sonra ne olacak?

Sırada Yemeksepeti var. Ona başlamayı düşünüyorum. Her an Yemeksepeti’ni gitarla basabilirim. “Haluk abiniz geldi ulan, ne oluyor, şu işi çözelim” demeyi düşünüyorum. (Gülüyor)

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