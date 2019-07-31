Haluk Levent: ''Kürdistan bir coğrafyadır''

Halk ozanı Aşık Ali Nurşani, gırtlak kanserine yakalanan, kendisi gibi ozan olan oğlu Engin Nurşani’nin tedavisi için gerekli parayı bulamadığı için, kişisel Twitter hesabında yardım çağrısında bulunmuştu. Nurşani’nin, “Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum” diye seslendiği mesajına ilk yanıt veren isim Haluk Levent olmuştu.

Levent durumu “Arkadaşlar dün akşam Sağlık Bakanı sayın @drfahrettinkoca nın devreye girmesi sonucu sorun çözüldü. Az önce Engin kardeşimizin eşi Dilek ile görüşme gerçekleştirdik. O da teşekkürlerini sunuyor hepinize,” diyerek paylaşmıştı.

Ancak yaşananların ardından yine sosyal medyada Engin Nurşani’nin “Kürdistan” şarkısı gündem oldu. Nurşani’ye yapılan yardım bu şarkısı üzerinden eleştirildi. Haluk Levent ise bu eleştirilere “Bazı twitler gördüm Engin Nurşani’nin “Kürdistan” şarkısı ile ilgili.Engin ile konuştum. Olayı anlattı,” diyerek başladığı bir dizi tweet’le yanıt verdi.

Levent, “Lütfen lütfen ama lütfen yaptığımız yardımlar için siyasi söyleme girmeyelim. Bu sayfa tüm siyasi partilerin ortak sayfasıdır. Bu sayfa Trabzon’dur. Bu sayfa Adana’dır. Muş’tur, İzmir’dir,” ifadelerinden sonra “Kaldı ki ‘Kürdistan’ bir coğrafyadır. Ama şarkıda kullanılan kelimeler biraz farklı olduğu için bunu sormak zorunda hissettim. Beni bu twitlerden dolayı yargılayan olacaktır muhakkak. Ama şunu herkes bilsin! Bize bir talep geldiğinde onun profiline girip bakmayız bakmayacağız!” diyerek sözlerini noktaladı.