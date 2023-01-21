Haluk Levent milletvekili adayı mı olacak?

Şarkıcı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent hakkında çıkan adaylık iddialarına yanıt verdi.

Yaptığı sosyal yardımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki milletvekilliği iddialarına açıklık getirdi.

Levent, Twitter hesabından “Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi” dedi.

Şarkıcı sözlerine “Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım” diyerek devam etti.



LEVENT'TEN EYT'LİLERE ÇAĞRI

Öte yandan, AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT'lilere verdikleri sözü hatırlatmıştı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? “İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız” O gün bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" mesajını yazdı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti. Haluk Levent de mitinge katılarak vatandaşlara destek olmuştu.