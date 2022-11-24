Haluk Levent paylaştı: Bu caniyi bulana para ödülü var!

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan, kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaştı. Levent, videodaki kişiyi bulana 25 bin lira ödül verileceğini açıkladı.

Sosyal medya platformlarından birinde, çatıya çıkan bir kişinin, kediyi eline alıp fırlattığı video paylaşıldı. Video tepkilere neden oldu. Tepki gösterenlerden biri de şarkıcı Haluk Levent oldu. Haluk Levent, twitter adresinden videoyu alıntılayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" paylaşımında bulundu.

DHA