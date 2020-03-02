Haluk Levent: ''Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada...''

Haluk Levent, ilk olarak kişisel Twitter hesabında “Edirne, Keşan, Çanakkale, İzmir Dikili… Tüm Ahbap’lar sınıra… Çocuklar var. Oralarda sıkışanlar var. Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su. Haydi canlarım” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Levent, kendisine tepki gösterilmesi üzerine, “Tweetin altı apolitik soslu Türkiye gerçeği. ‘Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?’ diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap’lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi” açıklamasını yaptı.

'Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi gerekiyor'

Kendisine gelen olumsuz eleştirilere daha fazla dayanamayan Levent, bir video çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Beni bilen biliyor ama Suriye politikasında hep şunu söylemiştim, Suriyeli mültecilerin bir an önce ülkelerine geri gönderilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çok tweetim var bakabilirsiniz. Ama bugün gördüğümüz bir manzara var. Bu manzara nasıl gerçekleşti? Geçtiğimiz günlerde 36 şehidimiz oldu ve bu şehidimiz, şehitlerimiz için neler yapabiliriz diye Ahbap olarak düşündük. Ailelerine ulaştık.

Amasya’daki, Mersin’deki, Zonguldak’taki ailelere ulaşmaya çalıştık. Bazılarıyla görüştük. Şu anda zaten acıları taze ama, ne olur bir şeye ihtiyaç olursa devletin yaptığı şeyler var, şehit aileleri için… Ama küçük de olsa bir yerden dokunabilir miyiz? Çocukları için kalanları için burs verebilir miyiz? gibi bizim de her zaman şehit aileleriyle görüştüğümüz şeyler var.

Fakat bu sabah gördüğüm bir manzara var ki sınırda Suriyelilerin geçişi noktasında gaz bombaları var ve çocuklar orada perişan halde.”