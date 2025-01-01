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Haluk Levent yeni yıla Hatay'da depremzedelerle girdi

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Geçtiğimiz günlerde göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılan ve dün taburcu olan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent yeni yıla da asrın felaketi depremleri sonrasında hiç yalnız bırakmadığı depremzedelerle girdi...

Ünlü şarkıcı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastaneden stent takttırılarak taburcu edilirken soluğu yine depremzedelerin yanında aldı.

Geçen sene 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe meydana gelen ve onbinlerce canımızı yitirdiğimiz asrın felaketi depermlerinin yaralarını sarabilmek için bölgeden elini çekmeyen Haluk Levent yılbaşı gecesi de depremzedelerleydi.

Haluk Levent, yeni yıla Hatay'da konteyner kentlerden gelen depremzedelerle birlikte şarkılar söyleyerek girdi.

Eğlenceli anlara sahne olan kutlamalardan gelen görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

 

Etiketler Haluk Levent hatay deprem depremzede
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