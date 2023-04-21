  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Haluk Levent yeniden depremzedelerin yanındaydı

Haluk Levent yeniden depremzedelerin yanındaydı

Haluk Levent yeniden depremzedelerin yanındaydı
Güncelleme:

Ahbap Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konser verdi.

Nurdağı Meydanı’nda organize edilen konserde sahne alan Haluk Levent, şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Levent, herkesin bayramını kutladı.

Levent, “Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük, acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler” dedi.

Haluk Levent, ilerleyen zamanlarda tekrar Nurdağı’na geleceğini de belirtti. 

Etiketler haluk levent depremzedeler konser Gaziantep
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ORC il il seçim anketinin sonuçlarını açıkladı
Dolar için karaborsa alarmı verildi
Erdoğan'ın ''bayram müjdeleri'' belli oldu
Yargıtay'dan yıllık izin ve resmi tatil günleri için emsal karar
Cemil Kılıç'ın görevine dönüş kararına iptal
Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan köy evleri görüntülendi
KIZILELMA yeniden havalandı... Nefes kesen görüntüler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi dava
Oğlu ''yeter'' dedi, Songül Karlı bu sefer bu pozunu paylaştı
25 metreküp ücretsiz doğalgaz faturalara ne kadar yansıyacak?