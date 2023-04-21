Haluk Levent yeniden depremzedelerin yanındaydı

Ahbap Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konser verdi.

Nurdağı Meydanı’nda organize edilen konserde sahne alan Haluk Levent, şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Levent, herkesin bayramını kutladı.

Levent, “Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük, acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler” dedi.

Haluk Levent, ilerleyen zamanlarda tekrar Nurdağı’na geleceğini de belirtti.