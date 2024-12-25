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Haluk Levent'in sağlık durumu belli oldu

Haluk Levent'in sağlık durumu belli oldu
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Önceki gün göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılan ve dün taburcu olan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent'in sağlık durumu açıklandı.

Haluk Levent bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, açıklama yapmıştı.

"Bugün gerçekleştirilen anjiyografide 'koroner yavaş akım' olarak adlandırılan bir bulgu saptandı. Bu durum şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve stresin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kalp krizini taklit edebilen bir tablo" diyen Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Masum gibi görünse de koroner yavaş akım, kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur. Erken dönemde tespit edilen bu bulgu gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Haluk Levent’in bundan sonraki süreçte stresten uzak durması, diyet ve egzersize düzenli olarak devam etmesi ve ilaçlarını eksiksiz kullanması çok önemli. Erken dönemde tespit edilen bu durum gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" detayını paylaşmıştı.

Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Haluk Levent'in taburcu olduğu öğrenilmişti.

Etiketler Haluk Levent sağlık durumu göğüs ağrısı anjiyo
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