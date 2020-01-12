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  3. 12 Ocak 2020 12:17

Haluk Levent'in Twitter isyanı: Yakında girmeyeceğim galiba

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına yardım eli uzatan Haluk Levent, sosyal medyada paylaşımlarına gelen yorumlara isyan etti.

Haluk Levent'in Twitter isyanı: Yakında girmeyeceğim galiba
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Son zamanlarda şarkıcılık kariyerinin ötesinde yardıma muhtaç insanlara verdiği destekle öne çıkan Haluk Levent, sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan bir isim… AHBAP Derneği’nin yardımlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından bol miktarda paylaşım yapan Levent, zaman zaman da gündeme dair önemli konularla ilgili olarak fikirlerini paylaşıyor.

LEVENT İSYAN ETTİ

Haluk Levent bu defa Twitter hesabından yaptığı fikir paylaşımlarına gelen yorumlara isyan etti. Gündeme dair fikirlerini beyan ettikten sonra cevapların kendisine değil de yorumcularına geldiğini söyleyen Levent, bu konudan duyduğu rahatsızlığı şu satırlarla ifade etti:

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twitter , sosyal medya , haluk levent
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