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  3. 03 Haziran 2017 09:59

Haluk Levent'ten takipçisine büyük jest

Haluk Levent, Twitter'da bir takipçisinin isteğini kırmayarak mezuniyet törenine katıldı.

Haluk Levent'ten takipçisine büyük jest
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Haluk Levent'in bir takipçisi ünlü rock'çının mezuniyet balosunda kavalyesi olmasını istedi. Aylarca bıkmadan usanmadan Levent'i mesaj yağmuruna tutan genç kız, isteğine ulaştı.

Takipçisinin "Abi cuma günü mezuniyet var. Benim hala umudum var. Kavalyem olursun bence..." mesajına kayıtsız kalamayan Haluk Levent genç kıza "Aylardır yazıyorsun. Söz kız! Cuma müsait olursam kavalyen olacağım" diyerek karşılık verdi.

Çok geçmeden Haluk Levent'ten takipçisini havalara uçuracak o mesaj geldi.

"Yarın geliyorum. DM'ye geç adres at. Ülen takım elbise bile giyeceğim"

Ziynet adlı takipçisinin mezuniyet balosuna kavalye olarak dahil olan Haluk Levent, gecenin fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaştı.

Levent'in jesti sosyal medyada fırtınalar estirdi. Kısa sürede TT olan Haluk Levent için övgü dolu binlerce tweet atıldı.  

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