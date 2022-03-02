Haluk Levent'ten Ukrayna'nın teklifine yanıt

Sanatçı Haluk Levent, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Eurovision 2016 birincisi Jamala ile ortak konser teklifini kabul etti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent'e, "Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" diyerek teklifte bulundu.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eurovision-2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" ifadesi kullanıldı.

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HALUK LEVENT'TEN YANIT

Haluk Levet, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin teklifine kişisel Twitter hesabında yanıt verdi.

Teklifi kabul eden Levent, “Kesinlikle! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı" dedi ve ekledi: "Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur.”