Haluk Levent'ten yeni yıla ''argolu'' merhaba

Geride bıraktığımız yıl boyunca çok koşturan ve içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Haluk Levent aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Özellikle yer aldığı reklam projelerinden aldığı ücretler konusunda espriler yapan Levent bu defa takipçilerinin yeni yılını kutladı.
İşte Levent’in yeni yıl kutlaması:
Sevgili Takipçilerim!— Haluk Levent (@haluk_levent) 31 Aralık 2018
Biliyorsunuz ben bu sitede argo kelimeler kullanmıyorum.Tanıyanlar bilir küfürbaz bir adamım.
Ama sadece dostlarım arasında şaka amaçlı.
Burada çok çocuk takipçim olduğundan argo yazamıyorum .
Ama bugün yılbaşı. Argo da olsa yazacağım.
Seviyorum lan sizi!!!