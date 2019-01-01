SON DAKİKA
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK ÇEKİLİŞİ - TAM LİSTE
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Köprü ve otoyol ücretlerine 2019 zammı yok
Köprü ve otoyol ücretlerine 2019 zammı yok
''Cep''te ÖİV TL lira olacak
''Cep''te ÖİV TL lira olacak
O para cezalarına okkalı 2019 zammı !
O para cezalarına okkalı 2019 zammı !
Vergi ve harçlar yeniden belirlendi
Vergi ve harçlar yeniden belirlendi
Yeni yılın ilk bebeğinin adı Recep Tayyip oldu
Yeni yılın ilk bebeğinin adı Recep Tayyip oldu
Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?
Kamuda iş müjdesi ! 2019'da hangi kurum kaç kişi alacak ?
Zam, zam, zam! 2019'un kimlik, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri
Zam, zam, zam! 2019'un kimlik, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Ocak 2019 08:30

Haluk Levent'ten yeni yıla ''argolu'' merhaba

Kuruculuğunu üstlendiği AHBAP derneği üzerinden Türkiye'nin pek çok yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Haluk Levent'ten yeni yıla ''argolu'' merhaba
A+ A-

Geride bıraktığımız yıl boyunca çok koşturan ve içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Haluk Levent aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Özellikle yer aldığı reklam projelerinden aldığı ücretler konusunda espriler yapan Levent bu defa takipçilerinin yeni yılını kutladı.

İşte Levent’in yeni yıl kutlaması:

 

haluk levent , paylaşım , argo , twitter , ahbap
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM