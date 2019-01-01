Haluk Levent'ten yeni yıla ''argolu'' merhaba

Geride bıraktığımız yıl boyunca çok koşturan ve içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Haluk Levent aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Özellikle yer aldığı reklam projelerinden aldığı ücretler konusunda espriler yapan Levent bu defa takipçilerinin yeni yılını kutladı.

İşte Levent’in yeni yıl kutlaması: