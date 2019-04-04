Hamdi Alkan'dan eşi için ilginç sözler: ''Açacağı kadar açmış''

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel geçen hafta katıldığı bir davette yırtmaçlı elbise giymişti. Sorular üzerine “Eşimden izin almama gerek yok” yanıtını vermişti.

Hamdi Alkan önceki gün kızı Ayşe ile Etiler Akmerkez’deydi. Selen Görgüzel’in çok konuşulan kıyafetine dair esprili bir şekilde şunları söyledi:

“O konuyu hiç açmayalım. Zaten açmış açacağı kadar. ‘İmdat’ şarkısıyla iyi bir çıkış yakaladı. İnşallah ben de onu yakalarsam, gösteririm gününü.”

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