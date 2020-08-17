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  3. 17 Ağustos 2020 13:16

Hamile olan Sinem Kobal'dan deniz sonrası pozu

Hamileliğinin yedinci ayında olan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie üzerinden takipçileriyle hasret giderdi. Kobal'ın bu doğal hali çok sayıda beğeni aldı.

Hamile olan Sinem Kobal'dan deniz sonrası pozu
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hamilelik süreci boyunca yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin merakını gideren Sinem Kobal, hesabından yaptığı son paylaşımla doğal halini gözler önüne serdi.

Hamileliğinin yedinci ayında olan ve bebeğini kucağına almak için sabırbızlanan güzel oyuncu denizden çıktıktan sonra çektiği selfieyi Instagram hesabından paylaştı ve bu doğal haliyle çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

 Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal bir süredir ekranlardan uzak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

💦

Sinem Kobal (@sinemkobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

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