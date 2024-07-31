Hamilelik planları değiştirdi: Ünlü oyuncu diziye veda etti

Anne olmaya hazırlanan oyuncu Neslihan Atagül, rol alacağı projeden ayrılma kararı aldı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu anne olacağını açıklamış ve sevenlerini mutlu etmişti. Ünlü oyuncu açıklamasında, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

BEBEĞİ İÇİN ROL ALACAĞI DİZİYİ BIRAKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonda yayınlanması beklenen Ay Yapım imzalı İşgal Günlerinde Aşk dizisinde, Neslihan Atagül Doğulu'nun da rol alması bekleniyordu. Ancak yaklaşık 3 aylık hamile olan ünlü oyuncu, projeden ayrıldı ve dizi için yeni başrol arayışlarına başlandı.