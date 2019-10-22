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  3. 22 Ekim 2019 16:45

Hande Acar: Kocam yanımda kime ne ?

Hande-Erdinç Acar önceki akşam Ferruh Taşdemir ile Eftelya Kökbudak’ın Raffels Otel’de yapılan düğününe gitti. Hande Acar kendisini eleştiren takipçilerine böyle tepki gösterdi.

Hande Acar: Kocam yanımda kime ne ?
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Hande Acar’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı bazı takipçileri 'açık' bulup eleştirirken, bazı takipçileri de eleştiri yağmuruna tutarak eski modelin eşi Erdinç Acar'ı da işin içine dahil ettiler.

Gelen yorumlara kayıtsız kalamayan Hande Acar bu duruma tepki göstererek, şunları söyledi:

"Ben nerede ne giyilmesini ve oturup kalkmasını bilen bir kadınım. Eşim haliyle kıyafetimi evden çıkmadan önce gördü ve çok beğendi. Kaldı ki, yanımda kocam var, kim ne karışır?"

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