  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hande Erçel mutfak halini paylaştı

Hande Erçel mutfak halini paylaştı

Hande Erçel mutfak halini paylaştı

Fox TV'de ekrana getirilen Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu Hande Erçel, mutfak hallerini takipçileri ile paylaştı.

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiren Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, yeni bir paylaşımda bulundu.

Instagram'da 23 milyon takipçisi olan Hande Erçel, mutfağa girdi. Kendisine ara öğün hazırladığı anları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Mutfaktaki, hünerlerini sergileyen Hande Erçel, düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not aldı.

Etiketler mutfak hande erçel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu 2 anket AK Parti ve MHP'deki 4 aylık oy kaybını ortaya koydu
Simpsonlar yine bildi! Sosyal medyayı sallayan görüntü
İsrail'de üretilmiş... Türkleri takip eden casus yazılım tespit edildi
İstanbul'da bikinili turistler Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdi
Kafesten kurtarılan iki kişiden şoke eden ifade: Kendi isteğimizle girdik
Vatandaş TRT yönetimine atanan Hilal Kaplan'ın maaşının ne kadarını ödeyecek ? Belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan ''Kurban Bayramı tatili'' için 3 genelge
Dairesinin binde 1 hissesini Avusturya'da yaşayan birine sattı! Sebebi şoke etti
Burası İstanbul'un göbeği... Yabancı uyruklu gaspçılar dehşet saçtı
Almanya'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 100'ü aştı, bin 300 kişi kayıp