Hande Erçel mutfak halini paylaştı

Fox TV'de ekrana getirilen Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu Hande Erçel, mutfak hallerini takipçileri ile paylaştı.

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiren Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, yeni bir paylaşımda bulundu.

Instagram'da 23 milyon takipçisi olan Hande Erçel, mutfağa girdi. Kendisine ara öğün hazırladığı anları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Mutfaktaki, hünerlerini sergileyen Hande Erçel, düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not aldı.