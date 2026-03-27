  1. Anasayfa
  2. Magazin
  Hande Erçel Türkiye'ye ayak basar basmaz gözaltına alındı

Güncelleme:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel, gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel, Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alındı. Adliyede ifade veren Erçel, saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 

Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince şu açıklamayı yapmıştı:

“Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.”

Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme: Gözaltına alınan ünlüler hakkında karar verildiUyuşturucu operasyonunda flaş gelişme: Gözaltına alınan ünlüler hakkında karar verildiHaber

Ne olmuştu?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan ve Hande Erçel'in de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Koray S. Mustafa T., Onur T. ve Sezgin K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öte yandan Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan'ında aralarında bulunduğu 6 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılırken, oyuncu Tuğçe Özbudak, Ferhat A. ve İsmail P.'ye 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali...
60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali...
Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek 5 şehri belli oldu! Zirvede sürpriz bir kent var
Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek 5 şehri belli oldu! Zirvede sürpriz bir kent var
Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı
Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı
Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti!
Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti!
Gözaltına alınan ünlüler hakkında karar verildi: 4 isim tutuklandı!
Gözaltına alınan ünlüler hakkında karar verildi: 4 isim tutuklandı!
Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf
Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf
Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
Cep'te ''oh be'' dedirtecek düzenleme: O mesaj ve aramalar yasaklanıyor!
Etiketler Hande Erçel gözaltı adli tıp kurumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'ın ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'ın ifadesi ortaya çıktı Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 12 gözaltı var! Bir belediyeye daha rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 12 gözaltı var! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! APP plaka cezalarında işler değişti; ceza plakayı basanlara kesilecek! Kutsal topraklara gideceklerdi, yolun sonu karakolda bitti! Kutsal topraklara gideceklerdi, yolun sonu karakolda bitti! Kötü koku ihbarı mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı: Tam 7 kamyon dolup taştı! Kötü koku ihbarı mide bulandıran gerçeği ortaya çıkardı: Tam 7 kamyon dolup taştı! Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Tam 600 yıllık tarihi Osmanlı sırrı restorasyon sırasında ortaya çıktı! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! Akaryakıtta indirim müjdesini unutun; tarihin en büyük zammı geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Güneşe kanmayın, kış geri geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Güneşe kanmayın, kış geri geliyor! Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı! Mahkeme anne terliğini ''silah'' saymıştı; istinaf mahkemesinden emsal bir karar çıktı! Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı! Atatürk'ün imzasının son halini görenler gözlerine inanamadı!
Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü: Alkışlar sustu, çaresizlik başladı... Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 2 kişi öldü, 3 de yaralı var! Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 2 kişi öldü, 3 de yaralı var! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Ankara'da çocukların kemerli sopalı akran zorbalığına 2 tutuklama! Ankara'da çocukların kemerli sopalı akran zorbalığına 2 tutuklama! Marmaris Belediyesi’nde gece yarısı operasyonu! Marmaris Belediyesi’nde gece yarısı operasyonu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına eski Milli futbolcudan sert yanıt Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı! Romanya'yı devirdik sıra Kosova'da... A Millilerimiz adını play-off finaline yazdırdı Romanya'yı devirdik sıra Kosova'da... A Millilerimiz adını play-off finaline yazdırdı