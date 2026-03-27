Hande Erçel Türkiye'ye ayak basar basmaz gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel, gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel, Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alındı. Adliyede ifade veren Erçel, saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince şu açıklamayı yapmıştı:

“Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.”

Ne olmuştu?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan ve Hande Erçel'in de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Koray S. Mustafa T., Onur T. ve Sezgin K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan'ında aralarında bulunduğu 6 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılırken, oyuncu Tuğçe Özbudak, Ferhat A. ve İsmail P.'ye 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.