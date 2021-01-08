Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam set çıkışı Kavacık'ta yapılan polis çevirmesine takıldı.

Burada gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek, muhabirlere takıldı.

Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını verdi.

"ARKADAŞ OLARAK AYRILDIK"

Ünlü oyuncu, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın kendisini takipten çıkması hakkında ise, "Arkadaş olarak ayrıldık" açıklamasını yaptı.



Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı.

Erçel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.



ESKİ AŞKINI SİLDİ

Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti.

Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.



"ALEV BİTERSE İLİŞKİ BİTER"

Oyuncu Melisa Sezen ile birlikte olduğu öne sürülen şarkıcı Murat Dalkılıç, samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

İlişki içindeki alev bitince, biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm. Onun ne istediğine önem veririm, merak ederim. Önceliğim karşı tarafın ne istediğidir.



Şarkıcının bu sözleri, yaklaşık üç yıl birliktelik yaşadığı ve temmuz ayında yollarını ayırdığı oyuncu Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı.

"BELKİ 10 SENE ÖNCE YAPMIŞIMDIR"

37 yaşındaki Murat Dalkılıç, "Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı:

Bu dünyada sevgililikte en nefret ettiğim şey; telefon karıştırılmasıdır. 'Karıştırmadım' diyerek, yalan söylemek istemem. Belki 10 sene önce yapmışımdır. Hem saygı, hem güven belirtisi hareketlerdir. Bir şey ararsan, bulursun çünkü...