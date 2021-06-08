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Hande Erçel'e ‘Bazlama Surat’ demişti: Sosyal medya fenomeni için karar verildi

Hande Erçel'e ‘Bazlama Surat’ demişti: Sosyal medya fenomeni için karar verildi

Sosyal Medyada oyuncu Hande Erçel'in fotoğrafının altına 'Bazlama Surat' yazarak hakaret eden Lütfü Alp Kılınç için karar verildi.

Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına “Bazlama surat” yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a 15 bin lira istemiyle açtığı tazminat davasında, 1000 TL tazminat kazandı.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada Erçel’in avukatı, “Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç’ın ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir” diyerek, davanın kabulünü, Kılınç’ın avukatı ise reddini istedi.

 Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Alp Kılınç’ın Hande Erçel’e 1000 TL tazminat ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?
Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, ‘Bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’ı savcılığa şikayet etti. Erçel avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Lütfü Alp Kılınç’ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, ‘hakaret’ suçundan Lütfü Alp Kılınç’a 109 gün adli para cezası verdi. Ceza günlüğü 20 TL’den 2 bin 180 TL’ye çevrildi.

Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç’a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Etiketler hande erçel dava alp kılınç
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