Hande Sarıoğlu ''ayak okşama'' haberlerini ti'ye aldı

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu ve Ertan Süzgün'ün sunduğu bahis programı ilginç anlara sahne oldu. Sarıoğlu, basında çıkan ''ayak okşama'' haberlerini partneriyle birlikte ti'ye aldı.

Oryantal dans videosuyla sosyal medyada gündem olduktan sonra Habertürk'ten kovulan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, kendisiyle ilgili çıkan ''ayak okşama'' haberlerini ti'ye aldı.

Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün'ün Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan bahis programında izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Partnerinin ayaklarını okşayan Süzgün'e Sarıoğlu ise "Bana mı yürüyorsun lan?" diyerek yanıt vermişti.

Gülerek ara vermek isteyen güzel spiker bu olayın haber olmasıyla da dalga geçti.

Hande Sarıoğlu haberlerin bazılarını okuyarak "Sizin yapacağınız haberler bize anca malzeme olur" dedi.

İşte Hande Sarıoğlu'nu Habertürk'teki işinden eden dans videosu: