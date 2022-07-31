  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hande Sarıoğlu ''yeni göğüs sponsorum'' diye yayınladı

Hande Sarıoğlu ''yeni göğüs sponsorum'' diye yayınladı

Hande Sarıoğlu ''yeni göğüs sponsorum'' diye yayınladı

Yaptığı her açıklama olay olan güzel sunucu Hande Sarıoğlu, "5 sene önce bastım parayı aldım" dediği slikonları için sponsor bulduğunu bu pozla duyurdu.

Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu yine olay paylaşımlara imza attı. Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti.

Hande Sarıoğlu bu sefer göğüslerini reklama alet etti. Bir marka ile anlaşma yapan Sarıoğlu bunu duyururken ilginç bir yola başvurdu.

"KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu "Hande Sarıoğlu’na yeni göğüs sponsoru... Sponsorluk anlaşması sağlandı. Yapılan basın toplantısının ardından anlaşmanın detayları belli oldu. Hande Sarıoğlu’nun göğüs sponsorluğu için attığı imza; Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak" dedi.

 

 

Etiketler Hande Sarıoğlu göğüs sponsoru sponsor silikon göğüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den bir uyarı daha: Bunaltıcı sıcaklar daha da artacak!
Fatih Erbakan: Terör devletinin kurulması engellenmeli
Asgari ücrete yeni düzenleme geliyor
Sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz'dan şoke eden taciz itirafı: İliklerime kadar hissettim
Metropoll son anketini açıkladı: İşte seçimlerin kaderini belirleyecek anket
AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir oyuncuyu daha veto etti
Survivor Ayşe tatil pozlarıyla nefes kesti
Dünyanın konuştuğu Türk: Önce HIV ve koronavirüsü sonra da maymun çiçeğini yendi
Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte detaylar...