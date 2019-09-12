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  3. 12 Eylül 2019 08:33

Hande Yener 21 yaş küçük sevgilisini ilan etti

46 yaşındaki güzel oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle yaşadığı ilişkiyi ilan etti. Ataizi'nin, genç sevgilisinin de kendisi gibi oyunculuk yaptığı öğrenildi.

Hande Yener 21 yaş küçük sevgilisini ilan etti
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46 yaşındaki oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile ilk kez Nişantaşı'nın arka sokaklarında objektiflere yansımıştı.

Boşandıktan sonra adı kimseyle anılmayan Ataizi, yeni sevgilisi ile görüntülenince büyük şaşkınlık yaşamıştı.

Kameraları fark edince aralarına mesafe koyarak yürüyen ikiliden Ataizi, soruları yanıtsız bırakmıştı.

Üç aydır birlikteliğini gizli tutan Hande Ataizi'nin, genç sevgilisinin de kendisi gibi oyunculuk yaptığı öğrenildi.

Hande Ataizi kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

Hande Ataizi'ne 21 yaş küçük sevgiliHande Ataizi'ne 21 yaş küçük sevgili

 

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