Hande Yener hayranlarına böyle seslendi: ''Evlenmeyin''

Ünlü şarkıcı Hande Yener, geçmişte evlendiğine pişman olduğunu belirterek, hayranlarına ''Evlenmeyin'' diye seslendi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Yener, şarkılarını seslendirirken, kendisini dinlemeye gelenlere, "Evlenmeyin" çağrısında bulundu.

Yener, 'Sen Yoluna Ben Yoluma'yı seslendirdikten sonra, "İnsan evlenmekle o hatayı bir kere yapıyor. Bakın ben, o hatayı bir kere yaptım 30 yıl önce... Evlenmeyin" dedi.

Hande Yener, 1990 - 1994 arasında Uğur Kulaçoğlu ile evli kalmış, Çağın Kulaçoğlu adını verdikleri oğlu dünyaya gelmişti.