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Hande Yener, sahnede gençlerle söyledi

Bursa'da sahne alan Hande Yener, şarkılarını bir anda sahneye fırlayan gençlerle birlikte söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BAL-GÖÇ iş birliği ile bu yıl 16.sı düzenlenen Balkan Panayırı’nda sahne alan Hande Yener'e, şarkı söylediği esnada sahneye fırlayan gençlerle birlikte şarkı söyledi.

Ünlü popçu sahneye gelen gençlere sarılarak şarkıyı birlikte seslendirdi. Şarkıyı seslendirdikten sonra gençlerle sohbet eden Yener, güvenlik görevlilerinin tedbirli şekilde gençleri uzaklaştırmasının ardından görevlilere seslenerek "Eymen harikasın. Bunlar rap yapacak galiba. Onu da öpeceğim. Ama yavaş lütfen. Bir insanı mutlu etmek kadar güzel bir şey var mı? Dünyada bütün canlılara değer veriyorum, değer vermeliyiz. Ama böyle ‘işim var şu an olmaz’ dediğin an olmuyor işte, o anı kaçırıyorsun. Ben de hayatta sevdiklerimi kaçırmayı sevmem." diyerek gönülleri fethetti.

Etiketler hande yener gençler şarkı birlikte şarkı söylediler
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