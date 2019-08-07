Hande Yener yeni aşkını ilan etti

Hande Yener, rapçi Misha Michael Mehdikhan ile ilişkisini itiraf etti. Şarkıcı, ‘Krema’ parçasını aldığım dönemde tanıştık, “Her şey yolunda” dedi.

Hande Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol’la üç yıl birlikteliğin ardından, kalbini kaptırdığı rapçi Misha Michael Mehdikhan ile aşk yaşadığını kabul etti. İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen şarkıcı, aslen İranlı sevgilisi için, “Her şey yolunda... Müzik yapıyoruz. Ondan ‘Krema’ şarkısını aldığımda tanışmıştık. Daha sonra 2-3 parça daha aldım” dedi.

Önümüzdeki yıl sanat hayatında 20’nci yılını kutlayacak Yener, “Nasıl geçti anlamadım... Müzikte çok şeyi değiştirdim. Hande Yener markasını, farklı tarzlar yaparak, bir şekilde gösterdim. Zirveye çıkmak çok zor ama orada kalıcı olmak daha da zor. O yüzden çok şanslıyım” açıklamasını yaptı.

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