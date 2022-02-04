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Hanife Gürdal umre pozunu yeniden paylaşınca tepki aldı

Hanife Gürdal umre pozunu yeniden paylaşınca tepki aldı

Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal yarışmadan bir süre sonra başörtüsünü çıkarmıştı. Bu konuda zaman zaman takipçilerinden yorum alan gelin adayı Hanife son olarak Regaip Kandili sebebiyle gittiği umreden bir fotoğrafını yeniden paylaştı.

İzdivaç programıyla ünlenen Hanife Gürdal tanındığında başörtülüydü. Yarışmada ünlendikten bir süre sonra gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkarma kararı vererek gündeme gelmişti. Hanife Gürdal bu konuda gelen iyi ve kötü yorumlara yanıt vermemekte kararlı.

Hanife Gürdal Regaip Kandili sebebiyle daha önce gittiği umreden yaptığı paylaşımları hesabında yeniden paylaşınca dikkat çekti.

Takipçilerini ikiye bölen Hanife'ye "Gösteriş yapma" yorumlarının yanında "Kızın umresine dil uzatacak kadar nasıl kötü olabiliyorsunuz" diyenler de vardı. Hanife'ye bazı takipçileri ise başörtülü fotoğraflarını kaldırması gerektiğini söyleyince gelin adayının sevenleri bu yorumlara "Çok saçma kapalıydı açıldı diye kapalı resmini kaldırma önerisi gerçekten çok çok çok saçma din mi değiştirdi sanki" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler Hanife Gürdal umre poz
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