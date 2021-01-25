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  3. 25 Ocak 2021 16:22

Hanife Gürdal'dan mini etekli paylaşım

Evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal, sürpriz bir kararla başörtüsünü çıkarmıştı. Ünlü gelin adayı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

Hanife Gürdal'dan mini etekli paylaşım
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İzdivaç programlarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Hanife Gürdal, bu programların yasaklanmasının ardından sürpriz bir karara imza atarak başörtüsünü çıkarmıştı. Bu kararıyla büyük tepki çeken Hanife, olayı farklı bir boyuta taşıyarak mini etekli pozunu paylaştı.

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