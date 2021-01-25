Hanife Gürdal'dan mini etekli paylaşım

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İzdivaç programlarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Hanife Gürdal, bu programların yasaklanmasının ardından sürpriz bir karara imza atarak başörtüsünü çıkarmıştı. Bu kararıyla büyük tepki çeken Hanife, olayı farklı bir boyuta taşıyarak mini etekli pozunu paylaştı.
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