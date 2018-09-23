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  3. 23 Eylül 2018 17:13

''Hanımefendi ben başkasının kocasıyım''

Songül Karlı, eski eşi tarafından dolandırıldığını açıklamasının ardından bir takipçi Karlı'nın eski eşini Behzat Uygur'a benzetince ortalık karıştı

''Hanımefendi ben başkasının kocasıyım''
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Songül Karlı geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü’nün borçları yüzünden evine birkaç kez haciz geldiğini açıklamıştı. Bir takipçi Karlı'nın eski eşini Behzat Uygur’a benzetince ortalık karıştı.

Metin Yüncü’yü Behzat Uygur’a benzeten bir takipçi , "Songül Karlı ne olacak? Onun dolandırmış olduğunuz paraları, mal varlıkları.. Yazık değil mi kadına? Size hiç yakıştıramadım" diyerek hesap sordu. Bu mesaj karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Behzat Uygur şu cevabı verdi: "Hanımefendi o ben değilim. Ben başkasının kocasıyım."

Bu ilginç olayı öğrenen Songül Karlı hemen olaya müdahale etti: Arkadaşlar Behzat Uygur benim arkadaşım, beni dolandıran Metin yüncü

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