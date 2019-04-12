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  3. 12 Nisan 2019 10:32

Harika Avcı'ya bıçaklı saldırı

Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı'dan eski şoförü Emre E.'nin elinde bıçakla evini bastığını ve kendisine saldırdığını iddia etti.

Harika Avcı'ya bıçaklı saldırı
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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Emre E., Harika Avcı'ya mesaj atarak görüşmek istediğini söyledi. Olumsuz cevap alan şoför, tehdit mesajları attı. Ardından arkadaşlarıyla birlikte ünlü şarkıcının evine gitti. Koluna sakladığı bıçakla Avcı'nın evine giren Emre E., etrafı kırıp döktü. Şoför ve arkadaşları ile Avcı'nın çalışanları arasında arbede yaşandı.

Evdeki hizmetlilerin araya girmesiyle Avcı yaralanmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olayın ardından Harika Avcı, hemen polise ihbarda bulundu. Eski şoför hakkında silahla yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından iddianame düzenlendi. Avcı'nın müşteki olarak yer aldığı dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

 

 

Sabah

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