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Harry Potter dizisinin yeni Snape'i belli oldu

Harry Potter dizisinin yeni Snape'i belli oldu
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2026'da izleyiciyle buluşması beklenen Harry Potter dizisinde Severus Snape karakterini canlandıracak isim belli oldu.

‘Harry Potter’ dizisi için hazırlıklar sürüyor. 2026'da izleyici karşısına çıkması beklenen dizide, ‘Severus Snape'e hayat verecek isim belli oldu. Emmy adayı oyuncu Paapa Essiedu, Hogwarts’ın ikonik iksir profesörü ‘Severus Snape’ karakterini canlandırmak için stüdyoyla anlaştı. Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.

'Harry Potter' filmlerinde ‘Severus Snape’ karakterini Alan Rickman canlandırdı. Hikaye geliştikçe büyük bir dönüşüm yaşayan ‘Severus Snape’, kilit karakterlerden biri haline geldi. İngiliz aktör Alan Rickman, 2016 yılında kanser hastalığına yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetti.

2026'da izleyiciyle buluşması beklenen Harry Potter dizisinde Severus Snape karakterini canlandıracak isim belli oldu.

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DHA

Etiketler harry potter dizi Severus Snape Paapa Essiedu Alan Rickman
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