Harry Potter'ın efsane karakteri Hagrid hayatını kaybetti

Harry Potter serisinde canlandırdığı Hagrid rolüyle hafızalara kazınan İngiliz aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.

Harry Potter filmlerinde canlandırdığı Hagrid rolüyle hafızalara kazınan ünlü İngiliz aktör Robbie Coltone 72 yaşında hayatını kaybetti.

Coltrane'in menajeri Belinda Wright yaptığı açıklamada, oyuncunun İskoçya'daki Falkirk yakınlarındaki bir hastanede hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Harika bir aktör olmasının yanı sıra çok zekiydi. 40 yıl boyunca onun menajerliğini yapmış olmaktan büyük gurur duyacağım ve onu çok özleyeceğim" dedi.

Robbie Coltrane kimdir?

Coltrane, 30 Mart 1950’de İskoçya’da bir doktor ve öğretmenin oğlu olarak doğdu. Glasgow Sanat Okulu’ndan mezun olduktan sonra sanat eğitimine Edinburgh’daki Moray House College of Education’da devam etti.

Oyuncu, dünyaca ünlü Harry Potter serisinde canlandırdığı Hogwarts bekçisi Rubeus Hagrid’le büyük bir popülerlik kazandı.