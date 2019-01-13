Hastalık iddiası sonrası Arda Kural'dan haber var !

Onur Akay, Arda Kural’ın hastalığının nüksettiğini duyurarak metrobüste çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Arda Kural'dan yanıt gecikmedi.

Arda Kural'ın metrobüste çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan Onur Akay, "Projelerde yer bulamayan Arda'nın hastalığı yeniden nüksetti ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaşıyor. Günlerdir aynı kazağı giyiyor, telefonunu bile kullanamıyor. Sosyal medya adresleriyle bile ev arkadaşı ilgileniyor" demişti.

Çıkan haberlerin ardından Arda Kural'ın çalıştığı kafenin sahibi videosunu yayınladı.

Videoda gayet iyi görünen Arda Kural'ın durumu hakkında açıklama yapan mekan sahibi, "Arkadaşlar, gördüğünüz gibi her şey yolunda. Çıkan haberler asılsız. Keyifler güzel..." dedi.

Öte yandan Ece Erken, Lise Defteri adlı dizide beraber rol aldığı Arda Kural ile fotoğrafını paylaşarak şu notu paylaştı:

"Lise Defteri'nden bu fotoğraf, yıl 2003 (16 yıl geçmiş)... Arda yine kötüleşmiş diye haberler çıktı, ulaşamadım kendisine... Acil şifalar dilerim..."