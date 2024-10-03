Hastanede tedavisi süren Kadir İnanır'a kötü haber

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana tedavi altında olan ve 4 ay boyunca yoğun bakımda tutulan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Kadir İnanır geçtiğimiz mart ayında Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmış ve daha sonra da tedbir amaçlı entübe edilmişti. 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya çıkarılan ve sonra da taburcu edilen İnanır'ın tedavi süreci devam ederken İnanır'ın ablası hayatını kaybetti. Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren oyuncu Kadir İnanır kötü haberi hastanede aldı. İki yıl önce de bir ablası Zinnet İsmailoğlu'nu kaybeden Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti. Elmas Bakar’ın cenazesi 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.