Hastanedeki İbrahim Tatlıses'ten oğluna ağır suçlamalar!

İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında hastane odasında yaşanan "duygusal buluşma" senaryosu, bizzat "İmparator" tarafından yerle bir edildi. Herkes buzların eridiğini düşünürken, Tatlıses’in Ece Erken’e gönderdiği ses kaydı magazin gündeminde taşları yerinden oynattı.

Magazin dünyası günlerdir İbrahim Tatlıses’in yoğun bakıma kaldırılması sonrası, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan oğlu Ahmet Tatlıses’in ayağındaki elektronik kelepçeyle hastaneye koşmasını konuşuyordu.

Gözyaşlarının döküldüğü, Ahmet Tatlıses’in fenalaştığı o anlar "tarihi barışma" olarak yorumlansa da, İbrahim Tatlıses cephesinden gelen açıklama herkesi şoke etti.

İbrahim Tatlıses yoğun bakımdayken kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses hastaneye gitmiş, Ahmet Tatlıses kelepçe mesafesini aştığı için polislerle karşı karşıya gelmişti. Babasının isteğiyle yanına giren Ahmet Tatlıses’in tansiyonu fırlamış, o anlar "büyük buluşma" olarak manşetlere taşınmıştı.

Ancak bu son açıklamalar, baba-oğul arasındaki uçurumun kapanmasının artık imkansız olduğunu kanıtladı.

"Kamera Varsa Uçar Gelir!"

Ünlü sanatçı, Ece Erken’e gönderdiği ses kaydıyla oğlunun ziyaretini "tamamen şov" olarak niteledi. Tatlıses, "Daha önce neredeydin? Yok. Niye? Çünkü televizyon yok, kamera yok. Kamera oldu mu uçar gelir! Onun için oğlumu sevmiyorum, affetmeyeceğim, hakkımı da helal etmiyorum" sözleriyle barış iddialarına son noktayı koydu.

Vasi Tayini ve Akıl Sağlığı Krizi

Ahmet Tatlıses’in kendisini "akli dengesi yerinde değil" iddiasıyla vasi tayin ettirmeye çalıştığını savunan İmparator, sert ifadeler kullandı:

"Beş ayrı hastaneden 'akli dengesi yerindedir' raporu aldım. Adli Tıp raporuna bile yalan dedi. Niyeti ne biliyor musunuz? Kendini vasi olarak atatmak istiyor. Sen kimsin lan! Okuma yazman bile yok. Diğer çocuklarım İdo ve Melek ahlaklıdır, böyle işlere girmezler."

"7 Dükkan Verdim, Hepsini Batırdın"

Tatlıses, oğlunu sadece vefasızlıkla değil, maddi zarara uğratmakla da suçladı. Ahmet Tatlıses’in düşmanlarıyla iş birliği yaptığını iddia eden sanatçı, "4 milyon lira verdim, para nerede? Ev satışından gelen paraları getirmedin. 7 dükkan verdim, hepsini batırdın" diyerek aradaki krizin mali boyutunu da gözler önüne serdi.

Ameliyat Öncesi Son Durum

Ses kaydının sonunda sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Tatlıses, "Safra kesemden dolayı hastanedeyim, yarın ameliyatla alacaklar. Sevenlerime iyi olduğumu söyleyin" diyerek veda etti.