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Hastaneye kaldırılan Fatma Girik'ten iyi haber

Hastaneye kaldırılan Fatma Girik'ten iyi haber

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam’ın ünlü yıldızı sinema sanatçısı Fatma Girik yaşadığı evde aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

 Girik'in kardeşi Günay Girik, AA'ya yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.

(Kaynak)

Etiketler fatma girik hastane
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