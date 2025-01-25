Hastaneye kaldırılmıştı... Banu Alkan'ın son halini gören ''yok artık'' dedi

Yüksek tansiyon ve şeker hastalığına bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Banu Alkan, iyileştiğini duyururken sosyal medyadan yayınladığı "bol montajlı" fotoğrafıyla olay oldu.

Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, iyileştiğini duyurdu. Alkan, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Banu Alkan'ın bol montajlı bol efektli paylaşımı ise dikkat çekti.