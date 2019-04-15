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  3. 15 Nisan 2019 21:29

Hatice'den bomba bir paylaşım daha !

Podyumda yürüdüğü esnada kalçasını açarak çok konuşulan ünlü şarkıcı Hatice, yine rahat durmadı.

Hatice'den bomba bir paylaşım daha !
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Geçtiğimiz ay ünlü modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.

Defiledeki hareketiyle büyük tepkilere neden olan Hatice, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşıma daha imza attı.

"BENİ HER KİŞİ DEĞİL, ER KİŞİ TAŞIR"

Hatice, leopar desenli sırtı ve kalça kısmı açık elbisesiyle poz vererek, "Beni her kişi değiş er kişi taşır" notunu paylaştı.

Hatice'nin havuz başında verdiği bu poza takipçilerinden yine tepki yağdı.

Bir takipçi, "Aklını başına topla! Bırak oranı buranı göstermeyi de sağlam bir albüm yap dinleyelim" yorumunu yaptı.

hatice , paylaşım , kalça
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