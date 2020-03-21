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  3. 21 Mart 2020 11:45

Hatice'den skandal koronavirüs paylaşımı

Bir süredir oyuncu Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hatice, koronavirüse meydan okudu. Hatice'nin paylaşımına tepki yağdı.

Hatice'den skandal koronavirüs paylaşımı
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından alınan sağlık önlemleri artmaya başladı ve tedbir çağrılarına da pek çok sanatçı destek verdi.

'Evde kal' ve 'ellerini yıka' çağrısına uyan ve takipçilerini uyaran sanatçılara rağmen ünlü şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarıldığı bir pozunu paylaşarak tartışma yaratan bir paylaşıma imza attı.

Koronavirüsün aşklarına engel olmadığını söyleyen Hatice 'Öleceğimi bilsem yine sarılır öperim seni. Koronanın panzehri bence aşk' notunu düştü.

 

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