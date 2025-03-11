Havaalanı otoparkındaki fahiş fiyatlara sert tepki: ''Allah vicdan versin''
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Ünlü oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı'nda 22 saat boyunca park ettiği otomobili için 1.225 TL ödeme yapmak zorunda kaldığını belirterek "Ohaaa ohaaa diyorum.Allah vicdan versin" diyerek tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Zafer Alagöz, İstanbul Havalimanı'nın otopark ücretlerine çok sert tepki gösterdi. Algöz, otomobilini 22 saat boyunca havaalanı otoparkında bıraktığını belirterek, "Arabayı 22 saatliğine İstanbul havaalanı otoparkına bıraktım.1225 tl istediler.Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım.Arabada keyfine bakardı….Artık bazı şeylere yuuhh demek yeterli değil,Ohaaa ohaaa diyorum.Allah vicdan versin." ifadelerini kullandı.
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