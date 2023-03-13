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Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken ''Sex Life'' benzetmesi

Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken ''Sex Life'' benzetmesi
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Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı Sex/Life dizisi ile ilgili paylaşımla gündeme geldi.

BB Easton’ın 2016 yılında yayımladığı; günlük tarzında yazılan, Easton’ın kocası Ken ile tanışmadan önce “dövmeli kötü çocuklar” olarak tanımladığı dört kişiyle yaşadığı fırtınalı, seksi ve özgür hayatını anlattığı 44 Chapters About 4 Men adlı kitaptan uyarlanan Sex/Life Netflix'in öne çıkan yapımlarından biri.

Evli ve çocuklu bir kadının, fantezilerini süsleyen eski sevgilisinin tekrar hayatına girmesinin ardından cesur cinsel geçmişi ve mevcut gerçekliği arasında ikilem yaşamasını konu alan dizinin 2. sezonu da merak uyandırmıştı.

 Erotik sahneleriyle adından söz ettiren diziyi izleyen genç oyuncu Hayal Köseoğlu ilginç bir paylaşım yaptı.

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu paylaşımında "Netflix'teki 'Sex Life' dizisi benim neden asla evlenmemem gerektiğinin kısa özeti gibi" dedi.

Etiketler Hayal Köseoğlu Sex/Life benzetme
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