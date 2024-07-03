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Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı: Kerem Kupacı evleniyor

Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı: Kerem Kupacı evleniyor
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Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu karakteriyle tanınan 53 yaşındaki oyuncu Kerem Kupacı'dan sevindirici bir haber geldi.

Başrolünde Perran Kutman, Kerem Kupacı’nın olduğu Gökçe Bahadır, Ümit Erdim ve Tarık Papuççuoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı 2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı uzun zaman sonra ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce Selen Sevyen ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor.

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre; Kerem Kupacı, yıllardır aşk yaşadığı avukat Ece Ceylanlı ile İstanbul Sedef Adası’nda nikah masasına oturuyor.

Etiketler hayat bilgisi kerem kupacı evlilik
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