Hayme Ana ve Halime Hatun ölecek mi?

TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un 26 Nisan Çarşamba günü yayınlanması beklenen bölümü, yaşanan yoğunluk nedeniyle, 3 Mayıs Çarşamba gününe ertelendi. Büyük heyecanla beklenen Ertuğrul'un 86. bölüm fragmanı yayınlandı.

URAL, HAYME ANA VE HALİME HATUN İÇİN ÖLÜM EMRİNİ VERİYOR

3 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Ertuğrul'un azılı düşmanı olan Ural, obayı basıp, Hayme Ana ve Halime Hatun'u başını vurmaları için adamlarına emir veriyor.

NEFESLER TUTULDU, 86'NCI BÖLÜM BEKLENİYOR

Hayme Ana ise "Oğlun nerede? Gelsin de kurtarsın seni!" diyen Ural'a "Şehadet bizim için şereftir!" yanıtını veriyor. Tüm nefesler tutuldu, gözler 86'ncı bölüme çevrildi. Herkes "Hayme Ana ve Halime Hatun kurtulacak mı?" sorusunun cevabını arıyor.

