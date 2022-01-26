Hayranlarını üzen haber: Çok Güzel Hareketler 2 resmen bitti
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'den hayranlarını üzen haber geldi. Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara veda ediyor.
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler’in sunduğu Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı için karar verildi. Sevilen komedi programı son kez ekrana gelecek.
Programın resmi sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz. Çok yakında yeniden görüşmek üzere"
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