Hayranlarını üzen haber: Çok Güzel Hareketler 2 resmen bitti

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'den hayranlarını üzen haber geldi. Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara veda ediyor.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler’in sunduğu Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı için karar verildi. Sevilen komedi programı son kez ekrana gelecek. Programın resmi sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz. Çok yakında yeniden görüşmek üzere"