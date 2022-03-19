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  3. Hayranlarını üzen haber: Kenan İmirzalıoğlu o dizide rol almaktan vazgeçti

Hayranlarını üzen haber: Kenan İmirzalıoğlu o dizide rol almaktan vazgeçti

Hayranlarını üzen haber: Kenan İmirzalıoğlu o dizide rol almaktan vazgeçti

Kenan İmirzalıoğlu’nun Alef’in ardından hangi diziyle setlere döneceği merak konusu olurken son olarak Disney Plus için çekeceği Gri adlı dizisinden de vazgeçti.

Şu sıralar ikinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, radikal bir karar verdi.

ROL ALMAKTAN VAZGEÇTİ
OGM Pictures’ın Disney Plus için çekeceği Gri adlı diziyle ekranlara dönüş hazırlığında olan Kenan İmirzalıoğlu, son anda dizide rol almaktan vazgeçti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Senaryo konusunda çok titiz davranan Kenan İmirzalıoğlu’nun Taylan Biraderler yönetmen koltuğunda oturacağı için sıcak baktığı dizide oynamaktan vazgeçtiği ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun yakında dizi ve film sektöründe fırtına gibi esecek olan Disney Plus’la görüşmelerinin sürdüğü ve her an sürpriz bir anlaşmanın olabileceği öğrenildi.

Etiketler Kenan İmirzalıoğlu dizi disney plus
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